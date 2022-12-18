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На Харківщині двоє людей підірвалися на ворожій міні

Анастасія Диняк

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На Харківщині за допомогою дрону знайшли тіла двох чоловіків, які підірвалися на російській міні. Про це повідомили у Офісі генпрокурора України.

Так, у селі Довгеньке на Харківщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась, проте так і не повернулися.

«Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, тривали пошуки з використанням дрону», – йдеться у повідомленні.

У неділю, 18 грудня, чоловіків знайшли мертвими. За даними генпрокуратури, вони підірвалися на міні, яку залишили російські окупанти.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за  ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.

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