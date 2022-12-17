Доктора медичних наук, Героя України Володимира Козявкіна поховають на Личаківському цвинтарі 18 грудня. Попрощатися з Героєм України можна буде впродовж двох днів у двох містах. Про це Львів кому порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У суботу, 17 грудня, в м. Трускавець о 16:00 год відбудеться парастас у Міжнародній реабілітаційній клініці ім. Козявкіна (вул. Помірецька, 37).

А в неділю, 18 грудня, у Львові:

З 9:30 – до 12.00 відбудеться прощання у Будинку вчених (вул Листопадового Чину,6)

12:30 – Заупокійна Панахида у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул Театральна,11)

Звідти похоронна процесія перейде на площу Ринок, а відтак – на Личаківське кладовище.

13:30- чин погребіння на Личаківському цвинтарі (поле #6)

Володимир Козявкін – український вчений у галузі медицини, автор унікальної методики лікування дітей з ДЦП. Був професором кафедри реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика, дійсним членом Національної академії медичних наук України, Героєм України, президентом Kozyavkin Medical Group (раніше генеральним директором Міжнародної клініки відновного лікування в Трускавці та Реабілітаційного центру «Еліта» (Львів).

Помер Володимир Козявкін у п’ятницю, 16 грудня.

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