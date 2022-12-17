У парку «Горіховий гай» почали чистити озеро та висадили тюльпани

У департаменті містобудування ЛМР розповіли про роботи, які тривають у парку «Горіховий гай», зокрема, про чистку озера, облаштування нових клумб, висадку багаторічних рослин, екзотичних дерев та квітів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, наразі у парку «Горіховий гай» триває чистка водойми.

«Плесо стало візуально більше чи не удвічі. І від цього в самому парку стало наче просторіше. Воду в озері не спускали, просто поглибили частину з очеретом, зробили пологішими береги. Почистили дно», – інформують у департаменті містобудування.

Як розповіла Олександра Сладкова, начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР, робили це так, щоби очерет не захоплював нові ділянки. Не забули і про мешканців озера. Для птахів, які там живуть і гніздяться, залишили півострів очерету біля верби.

У парку облаштували п’ять клумб із багаторічниками. Також багаторічні рослини і злакові висадили на клумбах при центральній доріжці, яка веде до кіноцентру з боку вул. Володимира Великого.

«Навесні тут можна буде помилуватись і тюльпанами – їх у парку висадили близько 2 тисяч. Додалось у Горіховому гаю і нових дерев – ірга, модрини, вільхи, а ще екзотичні таксодіуми – ці дерева люблять вологу, тож їх висадили у місцях, де часто стоїть вода. Усі висадки сплановані у співпраці управління екології та природних ресурсів ЛМР та садівників і виконані ЛКП «Зелений Львів», – розповіли у департаменті містобудування.

Ще, за словами Олександри Сладкової, наступного року у парку планують встановити лавки та стільці. Також у новому році відновлюватимуть газони, зокрема упорядкують територію біля озера, де працювала техніка.

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