Через снігопад на Львівщині обмежили рух вантажівок трасою Київ-Чоп

Ввечері 17 грудня через сильні снігопади у Львівській області обмежили рух вантажівок на трасі Київ – Чоп. Про це йдеться у Facebook Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Рух вантажівок трасою Київ – Чоп обмежили від межі Львівської та Рівненської областей до села Солонка поблизу Львова.

«У зв’язку із інтенсивними безперервними опадами снігу, які можуть призвести до ускладнень у русі та з міркувань безпеки дорожнього руху а також з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, обмежуємо рух вантажного автомобільного транспорту з 18:50 на ділянці дороги державного значення М-06 Київ – Чоп від межі Львівської та Рівненської областей до села Солонка поблизу Львова», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у Львівській області похолодання. Вночі 18 грудня температура опуститься до 12° морозу, а вдень буде до 7° морозу.

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