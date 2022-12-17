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На Львівщину йде похолодання до 12° морозу

Ольга Денисяка

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Синоптики прогнозують у Львівській області похолодання. Вночі 18 грудня температура опуститься до 12° морозу,  а вдень буде до 7° морозу. Про це йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

18 грудня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці ghjqlt невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, вночі 9 – 14 м/с, слабкі хуртовини, вдень 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12° морозу,  вдень 2 – 7° морозу.

Водночас Львівська міська рада попереджає, що впродовж 18-20 грудня на дорогах Львова та Львівської області буде ожеледиця. Тому мешканців просять бути максимально обережними.

Всіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними. Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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