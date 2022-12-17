17 грудня в Чорному морі немає російських «Калібрів», - ВМС

Станом на 17 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до дев’яти російських кораблів. Носіїв ракет «Калібр» серед них немає. Про це йдеться у Facebook Військово-морських сили Збройних сил України.

«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 9 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляються також, що в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракет.

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 20 судна, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 25 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – наголосили у ВМС.

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