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ЗСУ уразили пункт управління окупантів

Ольга Денисяка

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16 грудня сили оборони України уразили пункт управління російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 16 грудня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та  склад боєприпасів окупантів.

Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю.

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