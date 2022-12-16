За ранок окупанти 40 разів обстріляли Сумщину

Зранку 16 грудня на Сумщині під час повітряної тривоги зафіксували близько 40 влучань російських снарядів. Про це в Телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
«Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні, росіяни накрили вогнем прикордоння Сумщини: били з артилерії та мінометів», – йдеться в повідомленні.
Загалом, за інформацією голови ОВА, було близько 40 прильотів по Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотінській громадах.
Подробиці посадовець пообіцяв оприлюднити згодом.
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Ольга Денисяка