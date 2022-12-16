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Воїнам 103 бригади передали зимову форму та Вифлеємський вогонь миру

Андрій Котенський

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Воїнам 103-ї бригади Сил ТрО ЗСУ, які зараз захищають Харківщину, передали Вифлеємський вогонь миру, а також генератори і понад тисячу комплектів зимової форми та взуття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький відвідав українській землі, яку наші захисники та захисниці з 103-ї окремої бригади звільнили від poсійського окупанта.

В межах візиту полковнику Валерію Курку вручили подяку від Львівської ОВА, а також Вифлеємський вогонь миру, генератори і понад тисячу комплектів зимової форми та взуття.

«Привіз воїнам Вифлеємський вогонь миру – щоб сповнити теплом, відчуттям Різдва, присутністю Божої опіки. Також передав їм генератори і понад тисячу комплектів зимової форми та взуття», – зазначив Максим Козицький.

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