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Росіяни обстріляли житловий квартал в Херсоні, є загиблий

Наталя Дуляба

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Рано-вранці 16 грудня російські окупаційні війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Загинула одна людина. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, внаслідок ворожого обстрілу спалахнули кілька квартир у житловій багатоповерхівці. Після того, як рятувальники загасили пожежу, в одному з помешкань виявили загиблого чоловіка.

Крім того, ще троє місцевих мешканців отримали опіки, травми або ж отруїлись продуктами горіння. Всім їм наддали необхідну медичну допомогу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.

Наразі триває слідство.

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