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Повітряні сили розповіли, звідки і чим вдарила Росія 16 грудня

Андрій Котенський

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Росія здійснила масовану атаку понад 60 ракетами, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони України. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

«На цей момент є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101 також є пуски «Калібрів» з Чорного моря. Маємо також запуски С-300 . Також є робота бомбардувальників Ту 22 М3 які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено присутність Міг 31К, (гіпотетичних) носіїв «Кинджалів», – повідомив Юрій Ігнат.

Ворог хотів масовано розосередити увагу ППО, тримати в напрузі.

Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. За словами Ігната, українська протиповітряна оборона спрацювала непогано, детальні результати повідомлять дещо згодом.

Юрій Ігнат додав, що цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса, де літаки безпосередньо знаходяться на стоянках.

Також пуски були з півночі Каспійського моря.

Як відомо, у п’ятницю вранці, 16 грудня, російські окупаційні війська розпочали чергову масовану атаку по Україні. Повітряна тривога тривала більше чотирьох годин.

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