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Під час атаки по Україні кілька ворожих ракет могли впасти в Росії

Ольга Денисяка

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Ймовірно російська ракета чи кілька ракет впали на території російської Волгоградської області. Офіційні відомства в РФ не коментують події, але очевидці публікують фото та відео уламків. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Українська правда.

Зокрема, фрагменти уламків кількох, як пишуть росЗМІ «невідомих апаратів» виявили вдень 16 грудня в Єланському районі.

Перші фото і відео опублікували об 11.00, але згодом їх видалили. Російські ЗМІ називають ймовірні уламки ракети – НЛО.

«Це жах, тут усі дерева позносило. Тут якісь трубки і плати валяються. Ще якісь частини. Он вона, мабуть, зверху почала падати, але дерева там не зачепила», – повідомив очевидець.

Повідомляється, що інцидент стався поблизу села Дубового. Голова Дубівського сільського поселення Олексій Голєв заявив: «Сталося це близько 9 ранку. Щось упало в полях, а щось – на територію приватного домоволодіння – пошкоджено один сарай. Що це за уламки, встановити поки що не вдалося. Місцевість оточена, ми чекаємо військових». 

Наразі екстрені служби РФ та органи виконавчої влади відмовчуються про те, що саме впало на території Росії.

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