На одному із ринків Львова виявили комплектуючі до військової авіатехніки

У Львові виявили склад із запчастинами до військової авіатехніки на чверть мільярда гривень – розпочато розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За фактом придбання, отримання та зберігання матеріальних цінностей із території оборонного підприємства, завідомо одержаних протиправним шляхом (ч. 1 ст. 198 КК України) відкрито кримінальну справу.

Під час обшуків у торгівельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили і вилучили більш як 18 000 комплектуючих запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МІГ.

Також проведено обшук на території іншої області, за місцем проживання особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, де також виявлено понад 40 000 аналогічних запчастин, технічна документація, телефони та інші речові докази по справі.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи, що за оцінками спеціалістів вилучені запчастини відносяться до категорії дефіцитних комплектуючих, буде вирішуватись питання щодо їх найшвидшої передачі на потреби ЗСУ.

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