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На Любінській авто збило двох пішоходів на «зебрі»

Наталя Дуляба

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На пішохідному переході на вул. Любінській водій «Ауді» збив відразу двох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у четвер вранці, 15 грудня, орієнтовно о 08:45 год. На вул. Любінській 28-річний львів’янин, їдучи за кермом Audi A4, збив двох жінок, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Постраждалими виявили місцеві мешканки віком 33 і 34 роки. Їх із травмами забрали до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, напередодні на Сихові позашляховик також збив двох пішоходів на «зебрі».

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Фото: поліція

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