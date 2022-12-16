Медики Донеччини отримали бронежилети від Львівського оборонного кластеру

Медики Донеччини, які демонструють справжній героїзм під постійними обстрілами російських окупантів, отримали 100 бронежилетів від Львівського оборонного кластеру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Як відомо, команда Львівського оборонного кластеру вирушила з гуманітарною місією по областях України, аби забезпечити медиків прифронтових районів бронежилетами.

ЛОК також передав бронежилети для медиків Харківщини. Попереду ще Запорізька та Миколаївська області. Усього ж в межах проєкту медики, які працюють у зоні бойових дій та прифронтових районах, отримають 3 тисячі спеціалізованих бронежилетів. Усі бронежилети передаються безкоштовно.

Загалом, Львівський Оборонний Кластер уже передав понад 85 тисяч бронежилетів для захисників на передову, у тому числі рятувальникам та нацгвардійцям.

ЛОК активно співпрацює з Львівською ОВА, долучається до багатьох ініціатив, зокрема укомплектовує амуніцією автомобілі, які відправляють на передову з Львівщини.

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