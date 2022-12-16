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Медики Донеччини отримали бронежилети від Львівського оборонного кластеру

Андрій Котенський

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Медики Донеччини, які демонструють справжній героїзм під постійними обстрілами російських окупантів, отримали 100 бронежилетів від Львівського оборонного кластеру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Як відомо, команда Львівського оборонного кластеру вирушила з гуманітарною місією по областях України, аби забезпечити медиків прифронтових районів бронежилетами.

ЛОК також передав бронежилети для медиків Харківщини. Попереду ще Запорізька та Миколаївська області. Усього ж в межах проєкту медики, які працюють у зоні бойових дій та прифронтових районах, отримають 3 тисячі спеціалізованих бронежилетів. Усі бронежилети передаються безкоштовно.

Загалом, Львівський Оборонний Кластер уже передав понад 85 тисяч бронежилетів для захисників на передову, у тому числі рятувальникам та нацгвардійцям.

ЛОК активно співпрацює з Львівською ОВА, долучається до багатьох ініціатив, зокрема укомплектовує амуніцією автомобілі, які відправляють на передову з Львівщини.

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