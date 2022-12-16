ЛКП «Лев» закривається на щорічний карантин

Львівське комунальне підприємство «Лев» розпочинає підготовку до обов’язкового щорічного карантину, який триватиме з 1 до 10 січня 2023 року. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львіської міської ради.

Це необхідно, аби подбати про стерильність та чистоту усіх приміщень, транспорту, території й обладнання. Під час карантину підприємство буде реагувати на ургентні випадки та приймати тварин, у випадку травм чи покусів. Натомість мешканців закликають брати котів та собак на перетримку і прилаштування.

«Заради безпеки наших підопічних та хвостатих клієнтів, ми вимушені піти на щорічний плановий карантин з 1 по 10 січня 2023 року, адже маємо ретельно подбати про повну дезінфекцію та чистоту усіх наших приміщень, транспорту, території, обладнання», – повідомили в ЛКП «Лев».

У підприємстві додають, що взимку дезінфекційні заходи найефективніші, адже:

• морозне повітря сприяє швидкому знищенню інфекції;

• використання дезінфекційних засобів має низький рівень шкідливості для працівників, які ними користуються.

«Звичайно, що під час таких заходів перебування тварин на території не рекомендовано. Проте, ми будемо реагувати на ургентні випадки та приймати тварин у випадку покусів.

Важкохворі, травмовані собаки, які наразі проходять курс лікування та реабілітації в клініці ЛКП, і надалі будуть перебувати на території підприємства з поступовим переміщенням в безпечні, оброблені місця», – наголошують у Леві.

Так, для ефективного використання часу і з метою пришвидшення повернення тварин на підприємство, першочергово дезінфекція буде проведена в карантинному приміщенні та транспортному засобі, куди собаки потрапляють з вулиці. Таким чином відлов та повернення тварин з перетримки ЛКП «Лев» зможе відновити вже з 6-7 січня 2023 року.

Також мешканців закликають брати тварин, що перебувають у підприємстві, на перетримку чи прилаштування. Переглянути перелік котиків та песиків, що шукають дім, можна на сайті lkplev.com.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.