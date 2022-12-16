Через ракетну атаку рашистів в Україні вводять аварійні знеструмлення

У п’ятницю вранці, 16 грудня, російські окупанти почали чергову масовану атаку по Україні. Через влучання ракет в енергетичні об’єкти у кількох областях по всій країні вводять аварійні знеструмлення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

На місцях «прильотів» вже працюють енергетики та інші спецслужби, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження.

«Просимо з розумінням поставитись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо- і теплопостачання», – наголосив Кирило Тимошенко.

Переглянути, де розташовані найближчі до вас Пункти незламності, можна за цим посиланням.

Нагадаємо, через масовані російські удари вранці 16 грудня в деяких регіонах України є влучання. Почалися перебої зі світлом, теплом і водою. Детальніше читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.