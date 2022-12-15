У Львові врятували дівчину, яка страждала від хронічного захворювання нирок

У Львові врятували життя 17-річної дівчини, яка від народження страждала від хронічного захворювання нирок та жодного дня не знаходилась на діалізі. Про це Львівському порталу повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Тривалий час хворобу дитини вдавалось контролювати – допомагала комплексна медикаментозна терапія. Проте улітку стан дитини різко погіршився: ниркова недостатність прогресувала, наростали показники азотемії, що є прямим показом до нирково-замісної терапії. Перед лікарями та батьками постала дилема: формувати доступ і розпочинати діаліз чи готуватись до трансплантації органу.

Коли лікар-нефролог Роман Андруневич розповів про можливість трансплантувати нирку, мати без роздумів погодилась стати донором. Тест на сумісність виявився позитивним.

«Цей випадок є унікальним, адже ми трансплантували орган дитині, яка жодного дня не знаходилась на діалізі. Це є звична практика для провідних європейських клінік. Нам вдалось спрацювати на випередження, і Андріана й надалі може жити повноцінним життям, без залежності від апаратів», – повідомив лікар дівчинки Роман Андруневич.

Зараз дівчинка та її мама перебувають удома, пересаджена нирка прижилась та добре виконує свої функції.

10 грудня Андріана з Моршина у колі сім’ї відсвяткувала подвійне свято – свій день народження і повернення додому після успішної трансплантації.

Нагадуємо, що у ЗУСДМЦ існує спеціальна програма для пацієнтів з хронічною хворобою нирок, за якою специфічну супровідну медикаментозну терапію пацієнт отримує безкоштовно.

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