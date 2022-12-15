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Розвідка не радить прив’язувати обстріли РФ до святкових дат чи подій

Наталя Дуляба

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Українська розвідка стверджує, що дати масованих ракетних ударів Росії не варто прив’язувати до якихось свят чи подій. Про це Львівському порталу повідомили у ГУР Міноборони України.

«Ми знаємо, чого очікувати від Росії, терористичної держави, але в цій ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, тож вони можуть бути по понеділках, середах або четвергах. Але можуть бути і не пов’язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ», – цитує пресслужба представника розвідки Андрія Юсова.

Водночас він додав, що самі росіяни на чолі з Владіміром Путіном не приховують свій намір й надалі бити по українській енергетичній системі. Ці атаки Юсов назвав терористичними.

«Україна готується посиленням і ППО, і енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає», – відзначив представник української розвідки.

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