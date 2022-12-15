Розвідка не радить прив’язувати обстріли РФ до святкових дат чи подій

Українська розвідка стверджує, що дати масованих ракетних ударів Росії не варто прив’язувати до якихось свят чи подій. Про це Львівському порталу повідомили у ГУР Міноборони України.

«Ми знаємо, чого очікувати від Росії, терористичної держави, але в цій ситуації прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо. Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, тож вони можуть бути по понеділках, середах або четвергах. Але можуть бути і не пов’язані, а обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території РФ», – цитує пресслужба представника розвідки Андрія Юсова.

Водночас він додав, що самі росіяни на чолі з Владіміром Путіном не приховують свій намір й надалі бити по українській енергетичній системі. Ці атаки Юсов назвав терористичними.

«Україна готується посиленням і ППО, і енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає», – відзначив представник української розвідки.

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