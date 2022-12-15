Польща та країни Балтії блокують санкції ЄС проти РФ у відповідь на їхнє послаблення

Країни Балтії та Польща блокують запровадження нового пакету санкцій проти Росії, виступаючи проти запропонованих послаблень нібито для забезпечення експорту продовольства. Про це пише Європейська правда.

Так, за даними міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, деякі країни запропонували пом’якшити санкції проти Росії під приводом забезпечення експорту продовольства.

«Спочатку це був список із 1500 осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили би приватні кошти, якби держави виявили зв’язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов’язані з продовольчою безпекою», – пояснив Ландсбергіс.

На думку міністра, «такого розміру політична діра» могла б використовуватися й для значного обходу санкцій. Наразі Литва і Польща зупинили ухвалення дев’ятого пакета, цю позицію підтримують й інші країни Балтії.

Окрім того, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що РФ активно намагається поширювати наративи нібито санкції ЄС зупиняють сільськогосподарське виробництво в країнах третього світу.

«У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на харчі, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво не під санкціями і це ніяк не пов’язано», – наголосила вона.

Шимоніте додала, що до санкційного списку потрапили лише деякі олігархи та компанії, які пов’язані з ринком добрив.

Глава литовського уряду зазначила, що близько десяти країн пропонують пом’якшити санкції, однак не уточнила, які саме.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти РФ. Він стосуватиметься фінансових структур.

ЗМІ писали, що в новому пакеті санкцій можуть бути обмеження проти російського сектора безпілотних літальних апаратів.

Також до пропозиції дев’ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, за даними ЗМІ, входять:

• заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів;

• експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро, які РФ може використовувати для виробництва озброєння;

• заборона на операції з трьома російськими банками;

• санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;

• заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Окрім того, до дев’ятого пакету санкцій проти Росії Європейська комісія запропонувала внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро.

На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні.

12 грудня через Угорщину країни Європейського Союзу не змогли погодити дев’ятий пакет санкцій проти Росії на засіданні міністрів закордонних справ.