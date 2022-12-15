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На виплати діям до Миколая Львів витратить майже 700 тисяч гривень

Наталя Дуляба

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Щороку у Львові діти-сироти, з вадами зору чи з інвалідністю отримують до свята Миколая грошову допомогу. Цьогоріч із міського бюджету на це витратять майже 700 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, одноразову грошову допомогу у Львівській громаді цьогоріч отримають:

діти до 18 років з інвалідністю по зору І та ІІ груп. 95 діток одержать по 1500 грн. Загальна сума виплат – 142 500 грн;

діти до 18 років, які мають статус осіб з інвалідністю з дитинства І та ІІ груп. У Львівській громаді 89 дітей цієї категорії теж отримають по 1500 грн. Загальна сума виплат – 133 500 грн;

діти-сироти та діти, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім’ях та зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді. Загалом 415 дітям цієї категорії дадуть по 1000 грн.

Крім того, цьогоріч солодкі подарунки у Львові отримають 770 дітей військовослужбовців. На це передбачили майже 150 тисяч грн. Набори цукерок малечі роздадуть через управління соцзахисту на Центр надання послуг учасникам бойових дій.

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