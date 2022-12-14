ЗСУ уразили два пункти управління окупантів

14 грудня українські захисники уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 14 грудня.

Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Також Генштаб підтвердив вогневе ураження 12 грудня району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Крім того, повідомляється, що ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК Вагнер.

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