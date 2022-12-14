Самбірчанин потрапив у лікарню з обмороженням ніг

У Самборі до лікарні з обмороженням обох ніг потрапив 57-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Випадок стався у вівторок ввечері, 13 грудня. У Самбірську центральну лікарню госпіталізували 57-річного чоловіка з обмороженням обох стоп ІІ ступеня. Стан потерпілого медики оцінили як середньої важкості.

Мешканців Львівщини закликають бути обачними під час перебування взимку на вулиці, аби уникнути переохолодження чи обмороження. Дотримуйтесь таких рекомендацій:

Носіть вільний одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові.

Тісне взуття, відсутність устілки, брудні шкарпетки можуть створювати передумови обмороження.

У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом.

Якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте кожні півгодини-годину в тепле приміщення.

Не вживайте алкоголь, аби зігрітися, адже він сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, а це викликає швидке замерзання.

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Інфографіка: МОЗ