Останній браслет з «Азовсталі» продано

Продали останній браслет «Азовсталь. Символ незламності». З їх продажів вдалося зібрати близько 94 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, близько 94 мільйонів гривень від продажу браслетів підуть на придбання дев’яти безпілотників для першого в світі флоту морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет.

«Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату «Азовсталь» розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу», – написав Федоров.

Нагадаємо, проєкт восени 2022 року організувала платформа United24. Браслети виготовлені із 5 грамів сталі, виготовленої перед війною на маріупольському заводі «Азовсталь». Дизайн з вигравіюваний гербом України розробив ювелірний дім SOVA.

Вартість одного браслету становила 1 500 гривень. Першу партію в 10 тисяч браслетів українці розкупили за кілька годин. Згодом на продаж виставили ще 20 тисяч браслетів.