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На Одещині заарештували мережу аптек, що належала росіянам

Ольга Денисяка

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Детективи Бюро економічної безпеки заарештували нерухомості мережі аптек на Одещині на 102 млн грн. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.

«Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах», –йдеться в повідомленні.

За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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