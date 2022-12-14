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Бойовика «ЛНР» посадили на 15 років за ґрати

Наталя Дуляба

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У Львові до 15 років тюрми засудили бойовика так званої «Луганської народної республіки». Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної прокуратури обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що житель одного із сіл Луганської області з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні так званої «ЛНР». Бойовик забезпечував пропускний режим на блокпості, що розташований при в’їзді в Лисичанськ, яке на той час було підконтрольне «ЛНР».

«Зокрема, він здійснював перевірку документів, особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів, а також вів спостереження за прилеглою місцевістю», – йдеться у повідомленні.

Жителя Луганщини визнали винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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