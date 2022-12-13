ЗСУ просуваються на Луганщині, – ОВА

Українські військові мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, за даними Гайдая, наразі ситуація в області стабільно важка. Захисники продовжують відбивати атаки у Білогорівці. Окрім того, ЗСУ просуваються у напрямку Сватове-Кремінна.

Очільник ОВА додає, що на тимчасово окупованих територіях росіяни глушать зв’язок та інтернет, а деякі населені пункти закриті на в’їзд та виїзд.

Російські окупанти налякані атаками українських військових, тому масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, виганяючи звідти місцевих мешканців.