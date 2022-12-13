Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва. Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, увечері 13 грудня на сторінці законопроєкту з’явилася примітка, що закон повернули до парламенту з підписом президента.

Окрім того, Зеленський підтримав утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва. Підтримали рішення 310 народних обранців.

Згодом з’ясувалося, що, попри ліквідацію, судді, зокрема глава ОАСК Павло Вовк, продовжать працювати. Звільнити їх можна лише через Вищу раду правосуддя, яка наразі неповноважна

Що не так з ОАСК?

У травні 2017 року НАБУ проводило обшук у заміському будинку дружини Павла Вовка. Після обшуків львівський суд заарештував частину майна: документи, 20 тисяч доларів, цінні монети, три золоті зливки по 50 грам. У жовтні 2017-го Апеляційний суд Київської області скасував арешт, пояснивши це тим, що його повинні були накладати в Києві.

Згодом НАБУ опублікувало аудіозаписи, де судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо. ГПУ запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову.

У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Павла Вовка. Прокурорка ГПУ Юлія Малашич заявила, що в жовтні прокурори подали клопотання про продовження терміну попереднього слідства, але судді не змогли вчасно його розглянути.

У 2020 році журналісти «Слідство.Інфо» презентували двосерійний фільм-розслідування «Нарадча кімната» про зв’язки гави ОАСК Павла Вовка з чиновниками і топ-посадовцями — міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.

Додамо, що в квітні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний проект Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

У червні 2022 року Національне антикорупційне бюро направило до суду справу щодо зловживань суддями Окружного адмінсуду Києва.

Розслідування детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора. У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Зараз НАБУ звинувачує захист у затягуванні справи, а Павла Вовка та суддів в ухилянні від процесуальних обов’язків.

За даними журналістів «BIHUS Info», лише з початку повномасштабного вторгнення судді ОАСК ухвалили низку скандальних рішень, зокрема, поновлення звільнених та люстрованих посадовців з багатомільйонними виплатами. Детальніше можна дізнатися за посиланням.