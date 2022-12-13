Воїнам 24 ОМБр імені короля Данила вручили почесну відзнаку «За мужність та відвагу»

З нагоди Дня Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський вручив командиру 24 ОМБр імені короля Данила полковнику Івану Голішевському стрічку почесної відзнаки «За мужність та відвагу». Ця відзнака є колективною нагородою військових частин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Цю відзнаку присвоїли військовій частині Указом Президента України №315, за особливі бойові заслуги, мужність, відвагу та героїзм особового складу бригади під час захисту територіальної цілісності нашої держави.

Почесна відзнака – стрічка «За мужність та відвагу» є колективною нагородою військових частин. Стрічка є невід’ємною частиною Бойового Прапора підрозділу.

Також, з нагоди свята бійців бригади було нагороджено рядом державних та відомчих нагород, а також цінними подарунками.

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