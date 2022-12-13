У Львові обирають 100 найкращих педагогів, що отримають по 25 тисяч премії

Управління освіти Львова розпочало прийом заявок на участь у конкурсі «Успішний педагог». Переможці конкурсу отримають премії по 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Учасниками конкурсу можуть стати педагоги дитсадків, шкіл та позашкільних закладів, яких висунула педагогічна рада закладу освіти, батьки або учні.

Заявку можна подати до 16 грудня включно за посиланням: Forms.gle.

20 грудня учасники братимуть участь у методичному практикумі. Для підготовки завдання відводиться 30 хв. Учасники у парі мають підготувати майстер-клас, під час якого продемонструють інтеграцію на основі двох предметів.

За результатами практикуму буде визначено 100 переможців, які й отримають по 25 тисяч гривень.

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