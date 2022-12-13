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Підприємців Львівщини «розводять» на гроші від імені ЛОВА

Андрій Котенський

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Шахраї почали надсилати листи нібито від Львівської ОВА, аби виманити кошти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

За даними відомства, на електронні адреси жителів Львівщини, а особливо підприємців почали надходити листи нібито від Львівської ОВА, з проханням зробити внесок на ЗСУ.

У ЛОВА офіційно повідомляють, що подібні листи надсилають шахраї.

«Жителі Львівщини, зокрема підприємці, будьте уважні, шахраї почали надсилати листи з неправдивою інформацією, щоб виманити у вас кошти! У таких листах, які надсилають нібито від Львівської ОВА і нібито за моїм підписом, йдеться, що ми збираємо матеріальну допомогу нашим захисникам. Офіційно заявляю: ні я, ні Львівська ОВА, ні жоден працівник адміністрації таких зборів не проводимо. Уважно вивчіть зміст листа», – наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Якщо на вашу адресу надійде подібний лист, одразу звертайтесь у поліцію.

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