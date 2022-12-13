Львів попрощається ще з трьома молодими Героями

У вівторок, 13 грудня, Львів попрощається ще з трьома Героями. Юрій Кошовський, Олександр Корольчук, Назар Вятрович загинули захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону Героїв розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Юрія Кошовського та Олександра Корольчука поховають на Личаківському кладовищі, а Назара Вятровича – у Рясному.

Біографічні довідки Героїв

Юрій Кошовський (23.05.2000 – 07.12.2022). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї імені Івана Пулюя Львівської міської ради. Закінчив Міжрегіональне вище професійне училище №57 автомобільного транспорту та будівництва міста Львова.

Працював старшим менеджером у мережі магазинів «Bloods Vapes». У вільний час захоплювався стрільбою.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав української армії. Проходив військову службу у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Брав участь у боях за місто Краматорськ Донецької області.

У Юрія Кошовського залишилися батьки, бабуся, дідусь та сестра.

Олександр Корольчук (02.02.1986-11.04.2022). Уродженець міста Старобільськ Луганської області.

Навчався у Старобільському ліцеї №4 Старобільської міської ради Луганської області. Закінчив Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «пожежна безпека».

Обіймав посаду інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. У вільний час займався тайським боксом, був кандидатом у майстри спорту.

Виконував завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у складі підрозділів ДСНС України.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації боронив державу у складі військової частини того ж 3-го прикордонного загону, згодом – 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

За особисті заслуги був нагороджений численними відзнаками, зокрема орденом «За мужність» III ступеня.

У Олександра Корольчука залишилися батьки, дружина, донька та брат.

Назар Вятрович (06.10.1996 – 05.12.2022). Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №92 міста Львова. Закінчив Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 29 міста Львова» за спеціальністю «кухар-офіціант».

У мирний час працював у ресторанній сфері.

Протягом 2016-2019 років виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Після повернення до цивільного життя працював механіком. Захоплювався автомобілями.

Із початком повномасштабного вторгнення держави-терориста боровся проти російських загарбників у лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-морських сил Збройних сил України.

У Назара Вятровича залишилися батьки, дружина, син та сестра.

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