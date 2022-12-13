Американські благодійники передали ЗСУ ще 23 авто

Американська благодійна організація Help Heroes Of Ukraine передала ЗСУ ще 23 машини в межах ініціативи «1000 автомобілів свободи». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Разом з 20 пікапами та 3 хамерами захисникам і захисницям на фронт відправлять ялинкові прикраси, які виготовили школярі та вчителі зі Львівщини.

За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, від початку повномасштабного вторгнення фонд Help Heroes Of Ukraine зібрав допомоги для наших воїнів на 40 мільйонів доларів, передав 137 автомобілів ще багато інших необхідних вантажів.

«Фонд уже передав екіпірування для понад 15 тисяч воїнів, 12 тисяч бронежилетів, 7 тисяч шоломів, 3 тисячі оптичних приладів, 300 дронів, 1700 тонн гуманітарної допомоги і це далеко не вся допомога. Щиро дякуємо! Ці 23 машини поїдуть у зону бойових дій сьогодні. 137 відправили раніше. Це величезна допомога, яку надають люди на благодійній основі, залучаючи до цього діаспору. Навіть океани не можуть нас зупинити та розділити. Дякую за партнерство!», – наголосив Максим Козицький.

Директор представництва фонду Help Heroes Of Ukraine в Україні Володимир Заболотовський подякував людям, які безперервно надсилали кошти на закупівлю чергової партії машин.

«Фонд продовжує робити свою роботу – допомагати всіма можливими способами. Дякую кожному, хто долучився і донатив для того, щоб хлопці та дівчата на передовій могли ще ефективніше нищити ворога. Спільно з Львівською ОВА, з ініціативи очільника області, працюємо задля перемоги. Тільки разом ми сильні!», – підкреслив Володимир Заболотовський.

Як наголосив заступник командира однієї з військових частин, яка отримає автомобілі, Ельхан Солтанов, з початку активної фази війни автомобілі та все необхідне на фронт поставляють безперебійно. Впродовж 2 діб, в найкоротший термін, 20 пікапів та 3 хамери налаштують, оформлять і передадуть представникам ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій.

Директор департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска розповів про те, що разом із машинами на фронт також поїдуть ялинкові прикраси, які власноруч виготовили учні та вчителі зі Львівщини. До акції «Ялинки перемоги» долучилось понад 500 закладів, загалом виготовили 400 комплектів прикрас, які передаватимуть з цією та усіма наступними допомогами.

Довідка:

Help Heroes Of Ukraine – американська благодійна організація, створена в США у перші дні повномасштабного вторгнення росії. Її заснували українці, які проживають в Чикаго.

Фонд має підписані меморандуми зі Збройними силами України, що дозволяє працювати через офіційні запити. Завдяки відповідним ліцензіям в США, організація Help Heroes Of Ukraine може купляти та експортувати товари подвійного призначення.

На фронт регулярно передають бронежилети, шоломи, військову форму, оптичні прилади, військове спорядження, автомобілі, дрони, тощо. Також фонд допомагає гуманітарною допомогою українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

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