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Зеленський розповів, як вплине на хід війни смерть Путіна

Анастасія Диняк

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У спецвипуску Netflix шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» з Девідом Леттерманом президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі смерті Путіна війна закінчиться. Про це пише Українська правда.

Так, на питання ведучого про подальший хід бойових дій, якщо Путін «застудиться та помре або випадково випаде з вікна», Зеленський відповів, що війна закінчиться.

«Ні. Не буде війни. Авторитарний режим – він страшний. Є великий ризик – не може все залежати від однієї людини. І тому, коли людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилося все», – наголосив президент України.

Зеленський вважає, що смерть президента змусить росіян зайнятися внутрішньою політикою, а не зовнішньою.

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