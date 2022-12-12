У Львові збирають віртуальні мандарини, щоб подарувати свято дітям у лікарнях

Школярі із львівських шкіл від сьогодні, 12 грудня, починають збирати мандарини, щоб принести запах свята та вітаміни у дитячі лікарняні палати. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу – благодійний фонд «Крила надії».

Долучитися до збору може кожен охочий, а якщо немає змоги привезти фрукти особисто, для цього достатньо придбати «віртуальний мандарин», який за ваші донати зроблять реальним.

Свій внесок на купівлю «віртуального мандарина», можна надіслати за реквізитами і вказати, що це «На мандарини дітям у лікарні» :

UA173052990000026004011002472 UAH

liqpay.ua/uk/checkout/card/i12274216434 для переказів з будь якої точки світу і по Україні

https://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty – повні валютні реквізити.

Як відомо збір мандарин для дітей у лікарнях проводять не вперше. Минулого року завдяки благодійникам вдалося засипати помаранчевими вітамінами аж три дитячих лікарні Львова.

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