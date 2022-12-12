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У Львові за один день планують зібрати кошти на БПЛА «Валькірія»

Андрій Котенський

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У Львові волонтери та громадські організації за один день планують зібрати кошти на БПЛА «Валькірія»! Донати збиратимуть на благодійному заході WINтер Фест. Аби придбати цей авіаційний комплекс потрібен 1 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Захід відбудеться 17 грудня, на території FESTrepublic (Старознесенська, 24-26). Кошти з квитків будуть передані Благодійному фонду Сергія Притули.

Програма заходу:

10.00 -13.00 – Тренінг «Про що не говорять українські розвідники»

11.00 -14.30 – Тренінг «Стрілецька справа: базові основи поводження зі зброєю»

14.30 – 17.00 – Майстер-клас для дітей «Різдво для воїна»

15.00-16.30 – Панельна дискусія «Що для нас є безумовною перемогою?» за участі громадського діяча і волонтера Сергія Притули, матроса ЗСУ та народного депутата Романа Лозинського, військового та адвоката Масі Найєма, парамедикині з Азовсталі Мар’яни Мамонової, психотерапевта і доктора медичних наук Олександра Фільца.

17:00-19:00 – Аукціон трофеїв, лоти якого вас точно здивують, адже кожен із них має свою унікальну історію.

Довідка. СУ-1 «Валькірія» — безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі. Виробляється ТОВ «Авіаційні системи України».

Деталі і більше інформації можна отримати тут: WINтер

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