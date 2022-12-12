До Львова привезли Вифлеємський вогонь миру

Вифлеємський вогонь миру – символ єдності та віри в нашу перемогу вже у Львові! Львівські пластуни отримали вогонь на кордоні від польських харцерів, щоб протягом місяця поширити його у школи, церкви, лікарні та інші установи Львова. Про це Львівському порталу повідомили у львівському «Пласті».

Львівські пластуни 11 грудня зустрілись на кордоні «Рава Руської» з польськими скаутами-харцерами і отримали Вифлеємський вогонь миру.

З Вифлеєму вогонь прибув літаком до Австрії, а вже звідти його поширюють скаути по всьому світу.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні акція відбувається з 1998 року, його поширюють пластуни − українські скаути. Щороку Вифлеємський вогонь миру передають громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій Україні.

Ця акція символізує мир, любов та добро. Цьогоріч її гасло — «Вифлеємський вогонь миру – символ єдності та віри в нашу перемогу», адже зараз відсутність світла у будинках та на вулицях ми замінюємо світлом у душі, підтримуємо одне одного словом та допомогою у скрутний час. Для нас кожна передача нагадує про міцну спільноту, яку будує Пласт у Львові та тяглість традицій», — коментує очільник «Пласт Львів», Ярослав Булишин.

Пластуни передаватимуть Вифлеємський вогонь миру львівським організаціям, лікарням, школам, сиротинцям, церквам та партнерам Пласту у Львові. До 7 січня львівські пластуни відвідають понад 100 установ.

12 грудня у Львівській міській раді відбулася урочиста передача вогню адміністрації міста та військовим. Після цього символ любові та добра зможуть отримати у свої лампадки усі охочі львів’яни, завітавши до офісу ЛМР на Площі Ринок.

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