Сьогодні – Дитяче Євробачення–2022. Україну представляє дівчинка із Львівщини

У неділю, 11 грудня, відбудеться фінал 20-го Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2022». Україну у Єревані (Вірменія) представляє 13-річна дівчинка із Львівщини Злата Дзюнька із піснею «Незламна».

Початок шоу стартував о 17:00. Представниця України виступатиме у фіналі останньою, під номером 16-ть.

Пряму трансляцію Дитячого Євробачення-2022 покажуть на телеканалі Суспільне Культура, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, а також на сайтах Дитяче Євробачення в Україні.

Як відомо, голоси глядачів вирішують половину результатів конкурсу, а другу половину вирішує професійне журі. Переможе пісня, яка набере найбільшу кількість балів.

Як повідомляє Суспільне, за задумом режисера-постановника Андрія Єрьоміна (переможця мистецького конкурсу Суспільного) та Юлії Сахарової, які разом працювали над ідеєю виступу Злати Дзюньки, центральним образом є воля – як здатність людини діяти свідомо, уміти долати труднощі та перешкоди на шляху до мети.

Під час виступу Злати Дзюньки відео на екранах буде зроблено у вигляді автомобільного скла, а краплі дощу на склі символізують внутрішній стан співачки. На вікнах з’являються дитячі малюнки-символи і слова. Авто від’їжджає все далі від дому: від родичів, друзів, знайомих… Фінал виступу показує, що врешті-решт буде світанок, буде сонячне світло і вільний політ над землею!

Нагадаємо, переможницею Національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022 стала Злата Дзюнька з піснею «Незламна».

Фото: Суспільне. Культура

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