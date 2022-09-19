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Україну на дитячому Євробаченні представить дівчинка із Львівщини

Андрій Котенський

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У неділю,18 вересня, відбувся фінал Нацвідбору на участь у Дитячому Євробаченні-2022. За результатами голосування перемогла 13-річна Злата Дзюнька з піснею «Незламна», повідомляє Суспільне.

Злата увійшла до списку фіналістів з авторською піснею «Незламна». Дівчина живе у місті Рава-Руська. Учасниця та лауреатка багатьох конкурсів і фестивалів, зокрема Prague Art Festival (Чехія), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польща). Вона представлятиме Україну на 20-му Дитячому пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія).

З-поміж п’ятірки учасників за результатами онлайн-голосування телеглядачів та оцінювання журі визначили переможницю у додатковому раунді голосування журі. За виконання авторських пісень дует «Софії Артеменко та DJ Polіnka» та Злата Дзюнька отримали однакову кількість балів. Додатковий раунд голосування журі вирішив долю переможниці – нею стала Злата Дзюнька.

Переможця фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення традиційно визначали за результатами голосування журі та глядачів. До складу журі за результатами голосування потрапили Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

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