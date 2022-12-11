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На Львівщині ще троє дітей знайшли нову сім'ю

Андрій Котенський

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У Самбірському районі троє дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли нову сім’ю. Діти неповнолітні, віком 8, 10 та 15 років, між собою є рідними братами та сестрою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

За даними Служби у справах дітей, згідно з рішенням виконавчого комітету Турківської міської ради у дитячий будинок сімейного типу у містітТурка, влаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Відтепер в родині проживатиме 10 дітей. Для повного і гармонійного розвитку дитина має зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння – це визначено Конвенцією про права дитини», – зазначив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

Загалом в області функціонує 41 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 272 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 72 прийомні сім’ї, в яких виховується 130 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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