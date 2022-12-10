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Рашисти обстріляли херсонський пологовий будинок

Наталя Дуляба

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В суботу, 10 грудня, російські окупаційні війська обстріляли у Херсоні пологове відділення. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

Ворожі снаряди влучили у пологове відділення в Херсоні. Будівля пошкоджена, однак за попередніми даними, ніхто з медиків, пацієнтів чи новонароджених не постраждав.

Наразі більше деталей про цей випадок немає.

Нагадаємо, вранці 9 грудня рашисти обстріляли в Херсоні дитячу лікарню та морг. Поранення дістала одна людина.

Загалом минулої доби армія РФ обстріляла Херсонщину 51 раз. Від ворожого вогню загинули дві людини, ще восьмеро поранені.

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Фото: Кирило Тимошенко

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