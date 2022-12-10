Птахофабрику в Чорнобаївці росіяни перетворили у могильник

Під час окупації Чорнобаївки, що біля Херсона, російські війська влаштували масовий мор птиці на одній з найбільших тамтешніх птахофабрик і самовільно закопали їх у землю. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок обстрілу російською армією смт Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик. До повномасштабного вторгнення РФ на ній було більше 4 мільйонів птахів.

Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, через що загинула переважна більшість курей. Це могло спричинити забруднення й зараження значної території.

Під час огляду на птахофабриці виявили місце захоронення загиблої птиці – триметровий котлован площею 1880 м кв. Разом із тим частина курей все ще перебуває у пташниках.

Екологи відібрали проби, аби з’ясувати, як цей випадок вплинув на довкілля.

За фактом екоциду (ст. 441 Кримінального кодексу України) правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі ініційовано низку досліджень й експертиз, триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.