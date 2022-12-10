Окупанти обстріляли Горлівку і звинувачують ЗСУ, місцевих залякують, — Генштаб

На 290 добу війни російські окупаційні війська атакували південь України дронами-камікадзе, на Донеччині продовжують свій наступ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 грудня.

Протягом доби ворог завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вночі агресор завдав ударів, імовірно, іранськими ударними дронами «Шахед-136» по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 безпілотників вдалося перехопити.

Загроза завдання ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів противника.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку рашисти здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують здійснювати спроби прориву оборони ЗСУ. Здійснили обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку російська армія веде оборону та здійснює обстріли наших позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнав Херсон та його околиці.

«З метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка смс-повідомлень абонентам мобільної мережі “Лугаком” з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин», — кажуть у Генштабі.

Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

На блокпостах навколо Бердянська посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.

На тимчасово захопленій території Донецької області, зокрема в Горлівці, з 8 грудня окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку ЗСУ. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.