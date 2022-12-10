На Львівщині пішохода двічі переїхали автомобілі

У Стрийському районі 48-річного пішохода спочатку збило «БМВ», від чого його відкинуло на зустрічну смугу, а там на чоловіка наїхала ще й вантажівка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю ввечері, 9 грудня, близько 18:20 год. в одному зі сіл Стрийського району.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 23-річний житель міста Сколе, збив 48-річного місцевого мешканця. Після наїзду пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де він потрапив під колеса вантажівки «Вольво» з напівпричепом під керуванням 30-річного трускавчанина.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Також попередньо встановлено, що він переходив проїзну частину у невстановленому місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав.

Наразі триває слідство.

Правоохоронці наголошують: через знеструмлення, спричинені ракетними обстрілами РФ, на дорогах побільшало ДТП за участю пішоходів.

Відтак у темну пору доби, коли на вулиці є обмаль освітлення, обов’язково використовуйте світловідбивні елементи! Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху і переходьте дорогу лише у спеціально відведених місцях!

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Фото: поліція