Україна отримає новий пакет допомоги від США на 275 мільйонів доларів

9 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні чергової партії військової допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів. Про це пише Європейська правда.

Подробиці пакета ще не були оголошені, але за даними ЗМІ, до нього входять ракети для пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси калібру 155 мм, військові автомобілі Humvee і генератори.

Черговий пакет військової допомоги Україні виділяють у межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.

Загальна сума військової допомоги адміністрації президента США Джо Байдена становить уже понад 19 мільярдів доларів.

Як повідомляв Львівський портал, нижня палата американського Конгресу, Палата представників, підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку 2022-го.

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