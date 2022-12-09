Своїми обстрілами Херсона росіяни вбили ще двох цивільних

Внаслідок обстрілу російських окупантів Херсона та передмістя 8 грудня загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Як попередньо встановило слідство, 8 грудня російські війська обстріляли Херсон та приміські населені пункти з артилерії та систем залпового вогню.

Від ворожого вогню загинули двоє людей. Кількість поранених наразі уточнюють.

Обстрілом окупантів пошкоджено житлові багатоквартирні та приватні будинки, дитячу лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини воєнного злочину.

Нагадаємо, упродовж 8 грудня рашисти обстріляли Херсонщину 68 разів. Під ворожий вогонь потрапила й відділення дитлікарні та морг.

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