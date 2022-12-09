На війні загинув львів’янин Андрій Юсик

У суботу, 10 грудня, Львів проведе в останню путь 41-річного Андрія Юсика, який боровся проти російських окупантів у складі 125 бригади тероборони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Львів’янин Андрій Юсик загинув 6 грудня. Поховають його 10 грудня на Личаківському кладовищі.

Чин похорону розпочнеться о 15:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 15:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Андрій Юсик (26.11.1981 – 06.12.2022) навчався у ліцеї №80, закінчив профтехучилище №53 за спеціальністю «автомеханік». Після завершення навчання проходив строкову військову службу у Горлівці Донецької області. Захоплювався електронікою.

У 2014-2015 роках воював у зоні АТО у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Потім повернувся на підприємство «Ю.Р.К.», де загалом пропрацював 15 років.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ добровольцем повернувся до лав ЗСУ. Старший солдат. Боровся проти російських окупантів у лавах 125 окремої бригади територіальної оборони.

В Андрія Юсика залишилися дружина, двоє дітей, батьки та брати.

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