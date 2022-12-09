ОСТАННІ НОВИНИ

На війні загинув львів’янин Андрій Юсик

Наталя Дуляба

|

У суботу, 10 грудня, Львів проведе в останню путь 41-річного Андрія Юсика, який боровся проти російських окупантів у складі 125 бригади тероборони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Львів’янин Андрій Юсик загинув 6 грудня. Поховають його 10 грудня на Личаківському кладовищі.

Чин похорону розпочнеться о 15:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 15:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка воїна

Андрій Юсик (26.11.1981 – 06.12.2022) навчався у ліцеї №80, закінчив профтехучилище №53 за спеціальністю «автомеханік». Після завершення навчання проходив строкову військову службу у Горлівці Донецької області. Захоплювався електронікою.

У 2014-2015 роках воював у зоні АТО у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Потім повернувся на підприємство «Ю.Р.К.», де загалом пропрацював 15 років.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ добровольцем повернувся до лав ЗСУ. Старший солдат. Боровся проти російських окупантів у лавах 125 окремої бригади територіальної оборони.

В Андрія Юсика залишилися дружина, двоє дітей, батьки та брати. 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал