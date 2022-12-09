Львів’ян попереджають про погіршення погоди та ожеледицю

У Львові з 10 грудня синоптики прогнозують погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дорогах міста вночі та вранці 9 грудня буде ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху.

Окрім того, очікується поступове зниження температури повітря:

10 грудня вночі очікують від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень 1-6 градусів тепла.

11 грудня впродовж доби – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла

12 грудня впродовж доби – 0-5 градусів морозу

13-14 грудня вночі – 4-9 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.

Наголосимо, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити пішохода на дорозі (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.