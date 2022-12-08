На Львівщину без сплати мита завезли електротехніки на понад 25 млн грн

В Україну без відповідних документів та сплати митних платежів під виглядом пустої заїхала вантажівка з електротехнікою та іншими товарами на понад 25 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, вантажівка під виглядом порожньої перетнула український кордон без оформлення декларації та сплати митних платежів. Однак, неподалік кордону правоохоронці зупинили вантажівку для перевірки.

Під час проведення обшуку в причепі було виявлено та вилучено зарядні станції, генератори, павербанки, тепловізори, мобільні телефони, планшети, іншу побутову техніку та брендові сумки загальною вартість понад 25 мільйонів гривень. Все це мали продати в Україні.

Наразі розслідується факт умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Окрім того, прокурорами розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митниці, шляхом пропуску на територію України вантажного транспортного засобу з товаром під виглядом пустого (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудове розслідування доручено територіальному управлінню ДБР, розташованому у місті Львові.