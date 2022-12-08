У п’ятницю, 9 грудня, Львів попрощається з Героєм Богданом Піхом, який загинув, захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону Героя розпочнеться о 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, о 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають Героя у селі Миколаїв Львівського району.

Богдан Піх (26.03.1968-01.12.2022) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №72. Закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівський професійний політехнічний ліцей» (тоді – Професійно-технічне училище №33 міста Львова).

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації обіймав посади у сфері перевезень та був водієм-далекобійником. Протягом останнього часу працював за кордоном.

Із першого дня війни добровольцем став на захист України від російських загарбників. Боронив державу у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У Богдана Піха залишилися мама, дружина, донька, зять, брат та сестра.